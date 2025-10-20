Россиян предупредили о подорожании вторичных квартир

Вторичные квартиры в России подорожают на 10-12% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«Рост цен на вторичные квартиры в России в 2026 году будет на уровне чуть выше текущих значений инфляции (то есть на 10-12%). Соотношение цен на готовое жилье между городами существенно не изменится. Снижение ключевой ставки до относительно комфортных значений позволит (со второй половины года) запустить кредитование на покупку недвижимости по рыночным ставкам. Это позволит нарастить спрос россиян на вторичку на 15% по отношению к 2025 году. Объем предложения останется на сегодняшних уровнях (рост спроса будет уравновешен постепенным возвратом на вторичку тех продавцов, которые решили в 2024 году не продавать свое жилье, а сдавать его)», — отметил Попов.

По данным федерального портала «Мир квартир», за третий квартал 2025 года квартиры на вторичном рынке подорожали в 53 российских городах в среднем на 1,5%, до 122,4 тыс. рублей за квадратный метр.

