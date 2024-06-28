Грузия заметно увеличила закупки бензина

Грузия по итогам января — мая увеличила закупки бензина и дизельного топлива на 14,4%. Объем импорта за период вырос до 502,1 тыс. тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов страны.

Поставки бензина за период составили 251,6 тыс. тонн, дизеля — 250,4 тыс. тонн.

Основным продавцом топлива в Грузию была Россия. Доля РФ в общем объеме грузинского топливного импорта за пять месяцев составила 52,2%. Всего в январе — мае Грузия приобрела 261,9 тыс. тонн российской продукции.

В числе других поставщиков бензина и дизеля на грузинский рынок — Болгария, Румыния, Азербайджан, Белоруссия, Туркмения и ряд других стран.

До этого России спрогнозировали рекордный уровень нефтепереработки. В июле—августе объемы переработки могут вырасти на 8,5% к текущим показателям, до 5,6–5,7 млн баррелей в сутки в связи с окончанием ремонтных работ на крупнейших НПЗ.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в июле.