Стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания по ключевой ставке

Доллар подорожает после заседания ЦБ по ключевой ставке 24 октября. К 15 ноября его курс поднимется до 82–84 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«К 15 ноября курс доллара может быть в диапазоне 82–84 рубля. На ослабление рубля повлияет снижение ключевой ставки и снижение предложения валюты на рынке. К 1 декабря курс, вероятно, снова стабилизируется. Ситуация с курсом доллара в последние дни является не столь уж и аномальной. На нее оказывают влияние ожидания заседания ЦБ 24 октября, на котором будет определена ключевая ставка, размещение средств в рублевых депозитах, влияние необходимости уплаты налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья экспортерами, возрастание потребности бизнеса в национальной валюте», — отметил Шедько.

16 октября курс доллара превышал 77 рублей. Подобные минимумы последний раз были 28 августа 2025 года. С начала года американская валюта подешевела к российской практически на треть.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар перед заседанием по ключевой ставке.