Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год

ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,2%
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аналитики, опрошенные Банком России, пересмотрели свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центробанка.

По данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,2% против ранее прогнозируемых 19%.

Также повышены ожидания по ставке на 2026 год — до 13,7% с 13,2%. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен до 10% с 10,3%, а на 2028 год — увеличен до 9% с 8,5%.

Аналитики считают, что в 2025 году рост ВВП составит 1%, а не 1,2%, как предполагалось ранее. Также были снижены ожидания по экономическому росту на 2026 год до 1,2%, на 2027-й до 1,8%, на 2028-й — до 1,9%.

Инфляционные ожидания, напротив, выросли. Прогноз по инфляции на 2025 год поднят до 6,6% с 6,4%, на 2026 год — до 5,1% с 4,7%. В 2027 году показатель снижен до 4,1%, а на 2028 год прогноз остался на уровне 4%.

Эксперты прогнозируют, что среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году составит 85 рублей (ранее — 85,5), в 2026 году — 94,6, в 2027-м — 100, а в 2028-м — 103,7 рубля за доллар.

ЦБ на заседании 24 октября с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 17% или снизит ее до 15-16,5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. По их словам, решение ЦБ не окажет влияния на курс рубля, а следующее заседание по ключевой ставке — последнее в этом году — снова будет интригующим.

Ранее в ЦБ объяснили, почему никогда не устанавливали нулевую ключевую ставку.

