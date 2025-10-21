Россияне отказались от бездумного шопинга

Россияне все чаще совершают покупки «в голове» — добавляют товары в корзину интернет-магазина, но не нажимают кнопку «оплатить». 71% опрошенных признались, что регулярно оставляют корзину без оформления заказа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Феномен «незавершенных покупок» наблюдается практически во всех товарных категориях. В сегменте одежды и обуви уровень отложенных корзин достигает 64%, в электронике и гаджетах — 52%, в товарах для дома — 47%, в косметике и парфюмерии — 38%. Даже в продуктах питания и доставке еды доля незавершенных заказов выросла до 22%, что ранее считалось исключением.

Главной причиной отказа от покупки остается ожидание скидок и акций — так ответили 37% респондентов. Еще 31% сомневаются в нужности товара, 19% используют корзину как список желаний, 10% откладывают оплату, чтобы сравнить цены на других площадках, и лишь 3% теряют интерес к покупке уже в процессе оформления. Таким образом, отказ от трат сегодня связан не только с экономией средств, но и с рационализацией потребления и стремлением покупать выгодно.

Одновременно растет доля пользователей, которые заходят на маркетплейсы без цели что-либо приобрести. Более половины опрошенных, 56%, признались, что делают это для вдохновения: им важно оставаться в курсе трендов, находить и сравнивать товары. Каждый четвертый отметил, что получает эффект присутствия — ощущение шопинга без реальных расходов. Еще 14% признались, что «скроллят» маркетплейсы, чтобы отвлечься или снять стресс после работы, а 5% используют корзину как способ визуализировать будущие покупки, не планируя их в ближайшее время. Лишь 4% заявили, что вообще не пользуются корзиной, предпочитая покупать сразу или вовсе избегать онлайн-шопинга.

«Исследование фиксирует формирование новой модели финансового поведения, которую можно назвать цифровой бережливостью. Эпоха бездумного шопинга на маркетплейсах уходит в прошлое: люди все чаще стараются контролировать свои расходы даже при недорогих покупках. Откладывание товаров в корзину снижает импульсивные траты и позволяет рационально распределять бюджет, а возможные скидки на отложенные позиции создают дополнительный экономический эффект. Цифровая бережливость формирует ответственное финансовое поведение и повышает эффективность использования средств», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россияне стали экономить на покупках в магазинах.