Правительство РФ сократило квоту на временное проживание иностранцев

Кабмин России сократил квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство России уменьшило квоту на выдачу разрешений на временное проживание в стране для иностранных граждан и лиц без гражданства в 2026 году. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении агентства ТАСС.

Согласно распоряжению правительства, в 2026 году планируется выдать 3 802 разрешения на временное проживание в России с распределением по регионам. Для сравнения, квота на 2025 год составляла 5,5 тысячи разрешений, а в 2024 году — 10,6 тысячи.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий работающих в России по квоте правительства РФ от тестирования на знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства РФ.

В августе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, чтобы решить проблему с переполненными детскими садами и школами. Его коллега Михаил Матвеев поддержал эту инициативу, но обратил внимание на юридические тонкости. При этом он посчитал нужным ввести обязательный сбор биоматериала у всех въезжающих в страну иностранцев — для профилактики половых преступлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что полиция Москвы с начала года депортировала из России несколько тысяч нелегалов.

