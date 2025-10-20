СК ответил на слухи о том, что данные о поисках Усольцевых засекретили

Следком: данные о подписках о неразглашении по поискам Усольцевых — это фейк

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Информация о том, что с волонтеров, которые ищут пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых, берут подписки о неразглашении, является ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами <...> не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных <...> не отбирались», — говорится в сообщении.

О том, что некоторых волонтеров, участвовавших в поисках, попросили подписать соглашение о неразглашении, сообщал aif.ru. На этом фоне начали распространяться слухи о том, что семью якобы могли обнаружить и задержать силовые структуры, хотя официальных подтверждений такой версии нет.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли кости на месте исчезновения семьи Усольцевых.