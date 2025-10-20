В поисках семьи Усольцевых появились загадочные детали

Aif.ru: волонтеры подписывали бумаги о неразглашении во время поиска Усольцевых

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

В ходе поисковой операции пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых появились необычные обстоятельства. Об этом в беседе с aif.ru поделились ведущие эксперты.

По данным издания, некоторых волонтеров, участвовавших в поисках, попросили подписать соглашение о неразглашении. На этом фоне начали распространяться слухи о том, что семью якобы могли обнаружить и задержать силовые структуры, хотя официальных подтверждений такой версии нет.

Журналисты Life.ru обратили внимание и на другую сторону поисков — за все время операции специалисты так и не нашли убедительных следов пребывания пропавших. Единственным ориентиром стало кострище, которое поисковики назвали «костром последней надежды».

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и на связь больше не выходили. Широкомасштабная операция по их поиску результатов не принесла. Работы приостановили 12 октября, а спустя неделю возобновили уже в сокращенном формате.

