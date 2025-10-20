На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кассация поддержала изъятие акций у миноритариев Соликамского завода

Арбитражный суд одобрил изъятие в пользу государства акций миноритариев СМЗ
Shutterstock

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил иск прокуратуры Пермского края об изъятии в пользу государства акций, принадлежащих миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель прокуратуры рассказал агентству, что суд вернул государству 10% акций миноритариев и обязал государство выплатить добросовестным акционерам стоимость акций. Суд также обязал Росимущество выплатить гражданам компенсацию за истребованные акции.

Этой весной Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритариям.

В мае суд частично отменил решение об изъятии акций миноритариев СМЗ в пользу государства.

Ранее «Газпром» подал в суд иск к «дочке» Linde.

