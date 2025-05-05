Суд частично отменил изъятие акций СМЗ в пользу РФ

Арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение об изъятии акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) в пользу государства. Об этом пишет ТАСС.

«Истребовать из незаконного владения ценные бумаги <...> с последующим зачислением акций на акционерный счет ОАО «Соликамский магниевый завод»», — говорится в решении суда.

Этой весной Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритариям.

Сообщалось также, что «Росатом» готов осуществить выплаты миноритарным акционерам СМЗ в общей сумме 405 миллионов рублей, исходя из расчета в 9,6 тысячи рублей за акцию.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией, заявив, что экспроприация акций подрывает доверие розничных инвесторов. Также она отметила, что решение об изъятии акций у СМЗ может привести к оттоку капитала за пределы России.

Ранее экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск.