Следком завел уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны

СК: при поставках оборудования для армии похитили 500 млн рублей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны при исполнении государственного контракта на поставку трубопроводного оборудования. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, фигурантами дела стали бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, гендиректор ООО «ПП «Интерарм»» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО «НЭСТ».

По версии следствия, договор между госзаказчиком и коммерческими структурами был подписан в 2022 году, а ответственность за контролем поставок возлагалась на Лаптева. В 2023 году участники схемы организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, после чего присвоили свыше полумиллиарда рублей.

СК отмечает, что обязательства перед Минобороны фактически не были выполнены, а ущерб государству оценивается как особо крупный. Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательств.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.

