В Оренбургской области БПЛА атаковали предприятие

Солнцев: в Оренбургской области начался пожар на газзаводе после атаки БПЛА
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Оренбургской области беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода», — сообщил он.

Солнцев уточнил, что в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. По его словам, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы.

В настоящее время пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения.

Также губернатор заявил об отсутствии пострадавших среди сотрудников предприятия. Угрозы населенному пункту объект не несет.

Незадолго до этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники. Глава региона уточнил, что никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Возгорание оперативно ликвидировали.

Ранее в Запорожской области ликвидировали иностранных операторов БПЛА.

