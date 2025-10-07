Обломки сбитых дронов упали на предприятие в Дзержинске Нижегородской области

Никитин: обломки дронов упали на несколько зданий и предприятие в Дзержинске

В городе Дзержинск Нижегородской области обломки сбитых украинских беспилотников вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей, часть дрона упала на территории одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По слова чиновника, в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили в районе промышленной зоны города 30 беспилотников. Люди не пострадали.

Обломки сбитых дронов повредили нескольких зданий, хозяйственных построек и машин. Произошло падение частей БПЛА на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре нет, уточнил Никитин.

В настоящее время ответственные службы проводят мероприятия по оценке и ликвидации последствий атаки, координацию осуществляет глава города Михаил Клинков, добавил губернатор.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 184 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее на Украине заявили, что российские бойцы стали чаще сбивать беспилотники ВСУ.