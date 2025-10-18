На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут снять пошлины на некоторые товары

WSJ: в США изучают возможность отмены пошлин на товары, не производимые в стране
mwreck/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на импорт товаров, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что за последние недели Трамп освободил от взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия еще сотни — от сельхозпродукции до деталей самолетов, — в случае, если страны заключат торговые сделки с США. По словам источников издания, среди чиновников растет понимание того, что США стоит снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны.

До этого Трамп заявил, что США стали самой богатой страной на планете на фоне политики тарифов в отношении других государств.

11 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Ранее в Китае назвали решение США ввести новые пошлины «двойными стандартами».

