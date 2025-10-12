В Китае назвали решение США ввести новые пошлины «двойными стандартами»

Заявление США о введении новых торговых пошлин против Китая — типичный пример «двойных стандартов» Белого дома. Об этом сообщается на официальном сайте министерства коммерции КНР.

«Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность <...> Заявления США отражают классический пример «двойных стандартов»», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Китай внимательно следит за ситуацией. Отмечается, что позиция Пекин в отношении новых пошлин принципиальна и справедлива — власти на фоне заявлений Вашингтона вводят дополнительные меры экспортного контроля.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

