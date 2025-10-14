Трамп заявил, что США стали самой богатой страной из-за его политики

США стали самой богатой страной на планете на фоне политики пошлин в отношении других государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы, Соединенные Штаты, стали самой богатой страной в мире», — подчеркнул он, отметив, что это произошло после начала политики увеличения пошлин.

По словам Трампа, США смогли заработать «сотни миллиардов долларов» с помощью этого механизма.

До этого Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн.

Ранее Китай отказал США в телефонном разговоре.