Путин разрешил купить акции «Сибура» китайской компании

Путин разрешил китайской Sinopec купить 217,8 млн акций «Сибура»
«Сибур»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее китайской компании Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 млн акций ПАО «Сибур холдинг». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно распоряжению, китайская компания приобретет пакет акций у Soihl Cyprus Investment. В результате сделки Sinopec получит 8,5% в уставном капитале «Сибура», который составляет 25,6 млрд рублей и разделен на 2,6 млрд обыкновенных акций.

Необходимость получения специального разрешения связана с указом президента от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

6 октября ПАО «СИБУР Холдинг» погасило облигации на сумму $210 млн, которые разместили в сентябре 2021 года в качестве платы акционерам ТАИФа за вторую часть сделки.

Акционеры получили 15% объединенной компании за 50% плюс одну акцию, а также облигации — за оставшуюся часть. Это 11 выпусков ценных бумаг на общую сумму $3 млрд, срок которых увеличивается на один год. Так, в 2022 году представители татарстанской компании получили $89 млн, в 2023-м — $122,4 млн, в 2024-м — $122,3 млн. Деньги за сделку они будут получать до 2032 года.

Ранее российский рынок акций взлетел после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

