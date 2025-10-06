СИБУР погасил облигации на $210 млн в рамках сделки с акционерами ТАИФа

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СИБУР погасил облигации на $210 млн в качестве платы акционерам ТАИФа
true
true
true
close
«Сибур»

ПАО «СИБУР Холдинг» погасило облигации на сумму $210 млн, которые разместили в сентябре 2021 года в качестве платы акционерам ТАИФа за вторую часть сделки. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно этим данным, акционеры получили 15% объединенной компании за 50% плюс одну акцию, а также облигации — за оставшуюся часть. Это 11 выпусков ценных бумаг на общую сумму $3 млрд, срок которых увеличивается на один год. Так, в 2022 году представители татарстанской компании получили $89 млн, в 2023-м — $122,4 млн, в 2024-м — $122,3 млн. Деньги за сделку они будут получать до 2032 года.

В августе сообщалось, что совет директоров ОТП Банка рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года. Размер выплат может составить 0,0557 рублей на одну акцию. Общее число обыкновенных именных акций банка составляет 279 788 785 310 штук.

Выплата дивидендов может быть произведена за счет части прибыли, полученной банком по итогам первого полугодия текущего года. Общий объем средств, которые банк имеет возможность направить на эти цели, оценивается в 15,6 млрд рублей.

Ранее в Intel оценили риски в результате продажи 10% акций правительству США.

