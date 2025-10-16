Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец потребовал взыскать убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более $263,7 млн, около €49,7 млн и более £4,4 млн, а также около $67,8 млн, свыше €4,6 млн и около £678 тыс. упущенной выгоды.

Также истец попросил начислять ответчику проценты за пользование чужими деньгами с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств.

Судом первой инстанции исковые требования были полностью удовлетворены.

Изначально в этом иске, который был подан в феврале, Сбербанк требовал взыскать с ответчика убытки в размере замороженного купонного дохода, оцениваемого в $500,4 млн, €52,9 млн и £4,4 млн, однако на заседании 16 октября уточнил сумму иска из-за поступления денежных средств по антисанкционному указу президента.

