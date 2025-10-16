В Приднестровье отменят режим экономии газа и связанные с ним ограничения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

«Режим экономии природного газа и связанные с ним ограничения в работе промышленности и газовых заправок будут поэтапно прекращены к началу следующей недели», — говорится в сообщении.

Ограничения на использование газа ввели 2 октября из-за перебоев с поставками топлива из России. Тогда власти говорили о том, что режим экономии продлится около полутора недель.

С декабря 2024 года в Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

