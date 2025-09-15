На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде поддержали повышение порога бедности до 43 тыс. рублей

Епифанова: в РФ можно точечно повысить соцвыплаты при пороге бедности 43 тыс. руб.
Архив Совета Федерации

Повышение в России порога бедности до 43 тыс. рублей поможет властям точечно увеличить социальные выплаты и улучшить поддержку граждан, живущих на минимальные доходы. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Так она прокомментировала соответствующее предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова.

«Инициатива депутата Сергея Миронова повысить порог бедности до 43 тыс. рублей — очень важный и нужный шаг. Сейчас официальный порог, ниже которого считают людей бедными, гораздо меньше и не отражает реальную ситуацию с расходами россиян. Поднятие этой планки поможет точнее понять, сколько людей действительно нуждаются в помощи, и даст властям возможность точечно увеличить социальные выплаты и улучшить поддержку тех, кто живет на минимальные доходы. Это способствует формированию справедливой и эффективной социальной политики в стране», — отметила Епифанова.

Кроме самого повышения порога бедности, сенатор призвала власти подумать и о других важных мерах— например, сделать регулярную индексацию социальных пособий с учетом реальной инфляции, расширить программы помощи работающим семьям с низкими доходами и контролировать цены на коммунальные услуги и продукты, чтобы они не били по бюджету семей. Совместно такие меры помогут не просто обозначить проблему бедности, а реально ее снизить и поднять качество жизни миллионов россиян, уверена Епифанова. Законодателям стоит сконцентрироваться именно на таком комплексном подходе к социальной защите, заключила сенатор.

10 сентября Миронов призвал считать уровень бедности по реальным доходам россиян. По словам депутата, в 2019 году «Справедливая Россия» вместе с экспертами РАН посчитала, что прожиточный минимум тогда составлял свыше 31 тыс. рублей. Согласно опросам 2024 года, большинство россиян оценили порог бедности в 43 тыс. рублей.

Ранее была названа доля бедных россиян к концу года.

