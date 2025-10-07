На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтруд предложил принцип «двух ключей» для помощи безработным

Глава Минтруда Котяков предложил помогать неработающим по принципу двух ключей
Максим Богодвид/РИА Новости

Государство оказывает поддержку гражданам, не имеющим работы, но при этом ожидает от них активных усилий по улучшению своего положения. С такой инициативой выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК.

«Государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации», — пояснил Котяков.

Министр напомнил о существующих мерах поддержки для семей с детьми, многодетных родителей и людей с проблемами со здоровьем. При этом он подчеркнул, что преодоление бедности требует совместных усилий государства и граждан.

1 октября Росстат сообщил, что безработица в России в августе 2025 года составила 2,1%. В Федеральной службе государственной статистики уточнили, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе текущего года была равна 76,5 млн человек, из которых 75 млн человек занимались экономической деятельностью.

Ранее Валентина Матвиенко призвала заставить молодых безработных самим оплачивать ОМС.

