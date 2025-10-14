На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин пообещал к 2030 году уровень бедности в России ниже 7%

Мишустин: уровень бедности в России упадет ниже 7% к 2030 году
Дмитрий Астахов/РИА Новости

К 2030 году планируется довести уровень бедности в России до отметки ниже 7%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дополнительные шаги, которые для этого необходимы, премьер-министр обсудил на стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.

Для реализации этой задачи стартовал обновленный национальный проект «Семья». В 2026 году запланировано существенное увеличение его финансирования – почти до 3 трлн 240 млрд рублей, отметил Мишустин.

Также, по поручению президента, правительство постепенно повышает минимальный размер оплаты труда, опережая инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей, говорит премьер.

По его словам, в 2026 году этот тренд продолжится. МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля. Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 миллиона работников.

Ранее Мишустин оценил уровень инфляции в РФ.

