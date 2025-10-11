На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД предложили разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности

beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил разрешать женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности», — сказал депутат.

Миронов также предложил выплачивать пособия по беременности и родам неработающим женщинам, повысить уровень поддержки семей с детьми и расширить льготы по ипотеке.

В настоящее время в России женщина при одноплодной беременности может уйти в отпуск по беременности и родам за 70 дней до предполагаемой даты родов. Он длится еще 70 дней после родов, далее один из родителей может взять отпуск по уходу за ребенком. При многоплодной беременности эти сроки увеличиваются до 84 и 110 дней соответственно.

9 октября Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Законопроект на рассмотрение был внесен 7 марта группой депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду».

По мнению авторов предложения, увеличение размера пособия могло бы стимулировать рождаемость во всех регионах страны, а также устранить существующее региональное неравенство.

Ранее в России призвали расширить возможности использования средств маткапитала.

