На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге сообщили о расходах на поддержку роботизации в промышленности до 2028 года

Глава Минпромторга Алиханов заявил о поддержке роботизации на 43 млрд рублей
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В период 2026-2028 годов объем государственных мер поддержки для повышения уровня роботизации в промышленности достигнет 43 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что на эти цели в 2025 году было направлено 2,5 млрд рублей. В следующем году на повышение уровня роботизации в промышленности будет потрачено 9 млрд рублей, в 2027 году — 11 млрд, а в 2028 году — 23 млрд рублей.

Алиханов добавил, что перед промышленностью была поставлена задача довести уровень роботизации до 145 единиц на 10 тысяч человек, то есть увеличить его в пять раз по сравнению с прошлым годом. Это позволит России подняться с 41-го на 25-е место в мире по этому показателю.

В июле Алиханов во время совещания министров промышленности государств - членов ШОС заявил, что Россия планирует выделить около $1,7 млрд на роботов и робот-технологий в ближайшие шесть лет.

Ранее депутат назвал важной поддержку государством роботизации производств в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами