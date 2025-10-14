В Минпромторге сообщили о расходах на поддержку роботизации в промышленности до 2028 года

В период 2026-2028 годов объем государственных мер поддержки для повышения уровня роботизации в промышленности достигнет 43 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что на эти цели в 2025 году было направлено 2,5 млрд рублей. В следующем году на повышение уровня роботизации в промышленности будет потрачено 9 млрд рублей, в 2027 году — 11 млрд, а в 2028 году — 23 млрд рублей.

Алиханов добавил, что перед промышленностью была поставлена задача довести уровень роботизации до 145 единиц на 10 тысяч человек, то есть увеличить его в пять раз по сравнению с прошлым годом. Это позволит России подняться с 41-го на 25-е место в мире по этому показателю.

В июле Алиханов во время совещания министров промышленности государств - членов ШОС заявил, что Россия планирует выделить около $1,7 млрд на роботов и робот-технологий в ближайшие шесть лет.

Ранее депутат назвал важной поддержку государством роботизации производств в России.