Депутат назвал важной поддержку государством роботизации производств в России

Сегодня важно начать роботизацию большинства российских производств. Об этом по итогам совещания по экономическим вопросам с участием президента России Владимира Путина рассказал кандидат философских наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Он отметил, что на эти цели государство выделяет субсидию порядка 3,5 млн рублей за каждую приобретенную единицу техники. При этом депутат добавил, что еще 3,5 млн рублей предприятие может добавить самостоятельно.

«Отдельно оказывается поддержка со стороны специализированных на интеграции робототехники компаний. Поднимется производительность труда — снизится дефицит кадров», — сказал он.

Наумов подчеркнул, что в целом квалифицированный труд продолжает оставаться недооцененным.

«Прежде всего само государство должно пересмотреть расходы на региональные и муниципальные закупки и кардинально поднять зарплату учителям, врачам и полицейским. Именно достойный уровень их зарплат должен быть ориентиром в каждом регионе. От выросшего спроса оживится местный бизнес, налоги с работы которого должны пополнить прежде всего местные бюджеты», — добавил он.

Также депутат считает, что в условиях санкционного давления не менее значимой задачей стала защита интересов внешнеэкономических партнеров. По его словам, сохранение механизма параллельного импорта и поддержка экспортеров через различные программы становятся важным инструментом для укрепления позиций российских предприятий на международных рынках.

«Новый закон о технологической политике, вступающий в силу в январе 2025 года, также станет ключевым элементом развития экономики. Документ призван не просто поддерживать существующие производства, но стимулировать разработку собственных инновационных технологий», — добавил он.

При этом Наумов подчеркнул, что технологический рывок невозможен без усиленной подготовки кадров. По его мнению важную роль играет развитие университетских кампусов, инженерных школ и программ профессионального образования в регионах. Для сокращения дисбаланса на рынке труда и ускорения решения демографических проблем он считает необходимым создание вокруг образовательных центров экосистемы, способствующей их последующему трудоустройству.