Комитет ГД одобрил законопроект об увеличении МРОТ на 2026 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта закона об увеличении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 22 440 руб. до 27 093 руб. (на 20,7%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильный комитет.

«Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений, согласно пояснительной записке, будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников», – уточнили в парламенте.

По оценке правительства Российской Федерации, бюджетные расходы на повышение зарплаты бюджетников после повышения МРОТ составят 218,5 млрд руб. Из этой суммы 162,5 млрд руб. планируется направить в регионы и муниципальные учреждения, а 56 млрд руб. – на зарплаты федеральных бюджетников.

В пояснительной записке к закону отмечается, что треть бюджетных расходов на повышение МРОТ вернутся в казну в виде налога НДФЛ, а также страховых взносов от предпринимателей. Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2026 год в бюджетной системе России.

