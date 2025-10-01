Россиянам пообещали сокращение зарплатного неравенства в 2026 году

В первом полугодии 2026 года зарплатное неравенство в России продолжит снижаться. Разница между самыми высокими и низкими зарплатами достигнет нового исторического минимума — 7,4 раза, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович

«В целом во втором полугодии 2025 года я бы не стала ожидать дальнейшего улучшения в сфере неравенства распределения доходов, но в первом полугодии 2026 некоторые положительные изменения возможны. Неравенство по квинтелям составляло 8-9 раз, согласно данным Росстата, так что полученный результат в 7,5 раза, о котором сообщается в 2025 году, действительно, очень хороший. На него действительно повлияло повышение МРОТ и нехватка кадров. Что касается недостаточного количества кадров, то тут ситуация будет прогрессировать», — отметила Федюкович.

По ее словам, вопрос заключается в том, готов ли бизнес увеличивать зарплаты в России, насколько это экономически целесообразно. У экономиста есть ощущение, что тот рост зарплат, который наблюдался с 2022-2023 года, практически себя исчерпал.

В России зарплатное неравенство снизилось до минимальных 7,5 раза, написала 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza на основе данных Росстата. В этом году 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. рублей, тогда как у 20% самых высокооплачиваемых зарплата достигала 233 тыс. По мнению экспертов, сокращение разрыва связано со стремительным ростом доходов у низкооплачиваемых работников и ростом минимального размера оплаты труда. В 2025 году МРОТ поднялся на 17% — до 22,4 тысяч рублей. В 2026 году МРОТ вырастет еще на 20%.

Ранее в «Гарда Капитал» предрекли рост зарплат в России в 2026 году.