Экономист: подмена трудовых отношений сохранится даже без самозанятости

Отмена режима самозанятости в России не решила бы проблему подмены трудовых отношений договорами с этой категорией работников. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ. Такое решение не привело бы к массовому оформлению трудовых договоров, так как работодателям это экономически невыгодно, а также не обеспечило бы автоматического начисления страховых взносов за физлиц без принятия соответствующего закона», — отметил Шедько.

По его оценке, 60–70% бывших самозанятых перешли бы на договоры ГПХ с удержанием НДФЛ.

Совфед 8 октября рекомендовал правительству проработать досрочное завершение эксперимента по налогу на профессиональный доход в 2026 году, однако кабмин заявил, что до 2028-го правила для самозанятых меняться не будут.

Ранее в Госдуме заявили, что самозанятость сохранится после 2028 года.