В России назвали критическим текущий уровень ключевой ставки

Глава ЕРЗ.РФ Холопик: текущий уровень ставки ЦБ является критическим для рынка
Алексей Никольский/РИА Новости

Ключевая ставка, установленная на уровне 17%, в долгосрочной перспективе может вызвать критическую ситуацию для рынка недвижимости. Об этом ТАСС заявил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

«На фоне ускорения недельной инфляции ЦБ, скорее всего, воздержится от поспешных решений по снижению ставки в октябре. Текущий уровень в 17% может сохраниться до конца года. Для рынка недвижимости длительное сохранение ставки на уровне 17% — критическая ситуация», — сказал глава проекта.

Холопик добавил, что сейчас рыночная ипотека стала практически недоступной. По его словам, на этом фоне спрос новостройки существенно сократился. В связи с этим растет риск «затоваривания» кредитных средств в нераспроданной недвижимости, подчеркнул эксперт.

9 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается. По ее словам, на данный момент ЦБ проводит анализ всех экономических тенденций.

Ранее в Госдуме спрогнозировали, что будет с ключевой ставкой в октябре.

