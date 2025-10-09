На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СберСтрахование запустило страховку для владельцев пунктов выдачи заказов

Новая программа СберСтрахования защитит владельцев пунктов выдачи заказов
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

СберСтрахование представило специальную страховую программу для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский на форуме инновационных технологий «Финополис».

Программа разработана для защиты предпринимателей от различных рисков, с которыми они могут столкнуться. В их число входят повреждение имущества и товаров, оплата аренды нового помещения, а также перевозка товаров, если продолжить работу в текущем пункте станет невозможно.

Полис доступен в трех вариантах: «Базовый» — страхует гражданскую ответственность и имущество; «Стандарт» — дополнительно включает защиту товаров; «Премиум» — охватывает все перечисленные опции, а также страхование на случай перерыва в деятельности ПВЗ.

Стоимость программы варьируется от 3,5 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от выбранного пакета и страховой суммы, которая может составлять от 1,5 млн до 15 млн рублей. Программа предусматривает оперативное урегулирование убытков: выплаты поступают на счет клиента в течение 20 минут после принятия решения.

«Часто владельцами пунктов выдачи заказов становятся люди, которые раньше не занимались бизнесом, и для многих открытие ПВЗ становится первой предпринимательской практикой», — отметил Вестеровскй.

По его словам, объем рынка онлайн-торговли в России в 2024 году превысил 12,6 трлн рублей, а к 2030 году может достичь 35 трлн рублей. Он подчеркнул, что на фоне этого пункты выдачи заказов открываются рекордными темпами.

«Однако вместе с новыми возможностями появляются и риски, которые сложно оценить заранее. Для поддержки этого сегмента мы предложили программу, которая покрывает широкий круг рисков, а каждый предприниматель может выбрать подходящий уровень защиты в зависимости от масштаба и специфики своего бизнеса», — сказал он.

