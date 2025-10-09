«Нафтогаз Украины» взял кредит у Ощадбанка на закупку газа

Компания «Нафтогаз Украины» взяла у украинского государственного сберегательного банка Ощадбанк кредит на сумму $72,6 млн на закупку газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

«Нафтогаз привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона», — говорится в сообщении.

7 октября министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что стране придется увеличить объемы импорта газа на треть из-за ударов ВС РФ по газодобыче.

По ее словам, на это пойдут кредиты на $500 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и на $300 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Кроме того, в настоящее время Украина обсуждает с G7 возможность займа дополнительных средств и получения грантов от отдельных стран.

Итоговая сумма расходов на газ пока не установлена и будет зависеть от дальнейших ударов Вооруженных сил России, уточнила Гринчук.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.