Министр энергетики Гринчук заявила, что Украине придется увеличить объем импорта газа

Гринчук: Киеву придется увеличить импорт газа из-за ударов РФ по газодобыче
Vladislav Culiomza/Reuters

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что стране придется увеличить объемы импорта газа на треть из-за ударов ВС РФ по газодобыче. Об этом сообщает издание «Политика страны».

«На это пойдут кредиты на $500 млн от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. — «Газета.Ru») и на $300 млн от ЕИБ (Европейский инвестиционный банк. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По ее словам, в настоящее время Украина обсуждает с G7 возможность займа дополнительных средств и получения грантов от отдельных стран.

Итоговая сумма расходов на газ пока не установлена и будет зависеть от дальнейших ударов ВС РФ, уточнила Гринчук.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

Как уточнили в военном ведомстве, все поставленные цели были достигнуты, объекты поражены.

Ранее сообщалось, что Украине нужно закупить газ на $1 млрд для отопительного сезона.

