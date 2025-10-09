Санкции США против российско-сербской нефтяной компании вступили в силу

Российско-сербская нефтяная компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) сообщила, что санкции Соединенных Штатов вступили в силу, поскольку новой отсрочки добиться не удалось. Об этом говорится на официальном сайте компании.

«Компания NIS информирует общественность, что компания не получила специальную лицензию Министерства финансов США, позволяющую осуществлять бесперебойную операционную деятельность», — говорится в сообщении.

Доля Сербии в NIS составляет 29,87%, при этом «Газпром нефти» принадлежит 44,85%, а «Газпрому» — 11,3%.

До этого основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин предположил, что от Белграда требуют отнять часть российско-сербской NIS и навсегда испортить связи с Россией. Он подчеркнул, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество.

Ранее нефтепровод в Хорватии, снабжающий NIS, получил отсрочку санкций США.