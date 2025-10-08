Нефтепровод в Хорватии, снабжающий NIS, получил отсрочку санкций США

Адриатический нефтепровод (JANAF) в Хорватии, снабжающий «Нефтяную индустрию Сербии», получил отсрочку от санкций США до 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора.

«Компания JANAF получила лицензию, разрешающую участие в деятельности, которая является необходимой для транспортировки нефти, с целью завершения всех работ, осуществляемых в соответствии с действующим договором на транспортировку сырья, до 15 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Санкции США против NIS, которая входит в «Газпром нефть», вступают в силу 8 октября.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.