Вулин считает, что от Белграда требуют отнять часть «дочки» «Газпрома»

Вулин: Сербия не станет отнимать чужое имущество
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин считает, что от Белграда требуют отнять часть российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) и навсегда испортить связи с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня должно быть принято решение: или о новом переносе введения санкций, или об окончательном введении санкций», — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество.

Санкции США против NIS, которая входит в «Газпром нефть», вступают в силу 8 октября.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.

