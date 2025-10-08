На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о наращивании функциональности IT-системы банка

Сбер выполнит 5 млн изменений IT-ландшафта в 2025 году
Пресс-служба Сбера

Сбер планирует до конца года осуществить 5 млн изменений своего IT-ландшафта, что станет рекордным показателем за всю историю компании. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис».

По словам Меньшова, таких рекордных темпов банку удалось достичь благодаря переходу на моноплатформенную модель разработки.

«Если в прошлом году наши темпы развития IT-ландшафта были порядка 3,5 млн изменений в год, то сейчас мы идем к цифре примерно 5 млн. Это стало возможно только при моноплатформенном подходе — когда все должным образом изолировано и хорошо подкреплено», — отметил он.

В рамках десятилетней программы трансформации Сбер полностью перешел на платформенную модель, создав целостную экосистему, которую Меньшов сравнил с «конструктором», где все компоненты идеально совместимы. Он добавил, что около половины команды занимается созданием «деталей», а вторая половина — сборкой готовых решений.

По его словам, Сбер также наращивает функциональность своей IT-системы: ежегодно добавляется порядка 15% новых подсистем, реализующих комплексные бизнес-возможности.

Говоря о перспективах развития отрасли, Меньшов отметил, что следующий технологический этап связан с переходом от принципа «mobile first» к «agentic first» — когда сервисы будут разрабатываться в первую очередь для взаимодействия с AI-агентами.

«Мир постепенно переходит из эры генеративности в эру агентности. Каждый сайт и сервис должен будет себя презентовать не для человека, а для агентов», — заявил он, подчеркнув, что это открывает новые возможности для стартапов и технологических компаний.

