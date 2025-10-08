На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики

МВФ: глобальный госдолг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики
Yuri Gripas/Reuters

Глобальный государственный долг превысит объем всей мировой экономики к 2029 году. Об этом в ходе своего выступления в Вашингтоне заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит сто процентов ВВП», — сказала она.

По словам главы МВФ, рост объема заимствований связан прежде всего с увеличением госдолга в развитых странах и развивающихся государствах с рыночной экономикой.

Она отметила, что увеличение госдолга приводит к росту процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также уменьшает способность правительств смягчать шоки.

До этого основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман предупредил, что мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает финансовые кризисы 1990-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы. Он напомнил, что долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП.

Ранее Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире.

