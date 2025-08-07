На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миру предрекли беспрецедентный валютный кризис

FP: миру грозит валютный кризис из-за стран «Большой долговой семерки»
close
Depositphotos

Мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. Об этом написал основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy (FP).

По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает финансовые кризисы 1990-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы. Он отметил, что главной причиной надвигающейся финансовой катастрофы является внушительные долги семи стран, которым он дал название D7 — «Большая долговая семерка» (по аналогии с G7).

Альтман в статье напомнил оценки Международного валютного фонда, согласно которым долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП. Эксперт отметил, что контролировать объемы собственных обязательств власти «Большой долговой семерки» могут за счет обесценивания национальных валют. Подобного рода действия, как спрогнозировал Альтман, могут спровоцировать панику на фондовых рынках, что заставит трейдеров продать все бумаги, номинированные в этих валютах.

«Достаточно одной лишь «костяшки домино», чтобы запустить цепную реакцию, ведущую к глобальному валютному кризису», — заключил эксперт.

До этого в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя. По данным на 2024 год, первое место в этом списке занял Сингапур, где госдолг на одного человека составил $158 тысяч. Следом идут США ($103,7 тысячи), а также Япония ($76,9 тысячи).

При этом Россия в этом списке заняла 99-е место. По расчетам ООН, госдолг на одного жителя РФ в прошлом году составил $3 тысячи.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами