Миру предрекли беспрецедентный валютный кризис

Мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. Об этом написал основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy (FP).

По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает финансовые кризисы 1990-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы. Он отметил, что главной причиной надвигающейся финансовой катастрофы является внушительные долги семи стран, которым он дал название D7 — «Большая долговая семерка» (по аналогии с G7).

Альтман в статье напомнил оценки Международного валютного фонда, согласно которым долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП. Эксперт отметил, что контролировать объемы собственных обязательств власти «Большой долговой семерки» могут за счет обесценивания национальных валют. Подобного рода действия, как спрогнозировал Альтман, могут спровоцировать панику на фондовых рынках, что заставит трейдеров продать все бумаги, номинированные в этих валютах.

«Достаточно одной лишь «костяшки домино», чтобы запустить цепную реакцию, ведущую к глобальному валютному кризису», — заключил эксперт.

До этого в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя. По данным на 2024 год, первое место в этом списке занял Сингапур, где госдолг на одного человека составил $158 тысяч. Следом идут США ($103,7 тысячи), а также Япония ($76,9 тысячи).

При этом Россия в этом списке заняла 99-е место. По расчетам ООН, госдолг на одного жителя РФ в прошлом году составил $3 тысячи.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.