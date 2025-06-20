Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире

Путин: государственный долг России не растет, он один из самых низких в мире

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин назвал государственный долг РФ одним из самых низких в мире.

Он также заявил, что госдолг страны не растет.

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд.

Кроме того, ожидается, что отношение общего объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) вырастет с 15,7% на конец 2024 года до 16,5% в 2025 году. Далее оно должно увеличиться до 17,4% в 2026 году, достигая 18,1% в 2027 году.

Доля внутреннего долга в общей структуре госдолга будет составлять 83% в 2025 году, 85% в 2026 году и 87% в 2027 году.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России.