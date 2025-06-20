На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире

Путин: государственный долг России не растет, он один из самых низких в мире
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин назвал государственный долг РФ одним из самых низких в мире.

Он также заявил, что госдолг страны не растет.

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд.

Кроме того, ожидается, что отношение общего объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) вырастет с 15,7% на конец 2024 года до 16,5% в 2025 году. Далее оно должно увеличиться до 17,4% в 2026 году, достигая 18,1% в 2027 году.

Доля внутреннего долга в общей структуре госдолга будет составлять 83% в 2025 году, 85% в 2026 году и 87% в 2027 году.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами