В НСПК объяснили, почему ограничат работу карт с истекшим сроком

Ограничение работы банковских карт с истекшим сроком действия связано с рисками для безопасности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать во всех чипах. Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК.

По словам главы НСПК, речь идет исключительно о просроченных картах. Он отметил, что обсуждаемое решение не касается сокращения срока их действия, а возвращает систему к стандартной практике, когда карты обновляются по мере износа.

Дубынин пояснил, что пластиковые карты со временем теряют надежность, а прекращение действия сертификатов безопасности делает их использование небезопасным. Именно поэтому, подчеркнул он, сейчас ведется обсуждение вопроса об ограничении их работы.

Гендиректор НСПК также сообщил, что компания формирует консолидированную позицию рынка, которую планирует представить Банку России. Сейчас организация ожидает предложений от банков по срокам вывода из оборота просроченных карт.

Банковские карты оснащаются сертификатами безопасности чипов, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаются на разные периоды — от трех до пяти лет. В конце 2024 года срок действия этих сертификатов закончился впервые после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Ранее они продлевали сертификаты, обеспечивая стабильную работу карт, однако теперь банки самостоятельно решают, обслуживать ли карты с истекшими сертификатами, и при необходимости настраивают свои банкоматы и POS-терминалы.

Ранее Apple Pay окончательно перестал работать в России.