СМИ рассказали о крупных инвестициях в новый стартап Маска

Bloomberg: капитал проекта Маска xAI поднялся до $20 млрд, Nvidia вложит $2 млрд
Nathan Howard/Reuters

Проект xAI Илона Маска, который специализируется на развитии искусственного интеллекта (ИИ), смог привлечь до $20 млрд инвестиций, из которых $2 млрд вложит корпорация по производству чипов Nvidia. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI привлекает больше финансирования, чем изначально планировалось, заручившись поддержкой таких спонсоров, как Nvidia», — говорится в материале.

Сообщается, что средства будут направлены на приобретение чипов для крупнейшего центра обработки данных компании — Colossus 2, расположенном в Мемфисе. В состав инвестиций входят акции на $7,5 млрд и заемные средства до $12,5 млрд. Оформлением финансирования займется специализированная компания Special Purpose Vehicle (SPV) — она будет покупать процессоры Nvidia и сдавать их в аренду xAI в течение пяти лет.

Ранее Компания OpenAI и ее соучредитель Сэм Альтман решили инвестировать в новый проект Merge Labs, который будет конкурировать с компанией Neuralink Илона Маска. Об этом сообщила Financial Times (FT).

По информации источников газеты, всего Merge Labs собирается привлечь $850 млн инвестиций, часть суммы — $250 млн, как предполагается, предоставит венчурная команда OpenAI.

Ранее Маск рассказал, когда выйдет ранняя бета-версия его аналога «Википедии».

