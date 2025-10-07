На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФАС оценили вероятность роста стоимости бензина выше инфляции

ФАС: Россия сохраняет цель не допустить рост стоимости бензина выше инфляции
close
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по-прежнему сохраняет цель не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях (АЗС) выше уровня инфляции. Об этом на Всероссийской тарифной конференции заявил глава ведомства Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

«Целевым значением по-прежнему остается направление (роста цен - ред.) не выше инфляции. Ситуация будет стабилизироваться в ближайшее время», — заявил он.

До этого эксперт по финансам и бизнес–эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в ноябре 2025 года рост цен на бензин в России продолжится, однако его темпы могут замедлиться по сравнению со скачками в сентябре-октябре. По его словам, средняя стоимость литра АИ-92 может составить 61–63 рубля, а АИ-95 — до 70 рублей за литр.

При этом 6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное топливо значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

Ранее стало известно, что в России могут запретить экспорт дизельного топлива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами