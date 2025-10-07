В ФАС оценили вероятность роста стоимости бензина выше инфляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по-прежнему сохраняет цель не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях (АЗС) выше уровня инфляции. Об этом на Всероссийской тарифной конференции заявил глава ведомства Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

«Целевым значением по-прежнему остается направление (роста цен - ред.) не выше инфляции. Ситуация будет стабилизироваться в ближайшее время», — заявил он.

До этого эксперт по финансам и бизнес–эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в ноябре 2025 года рост цен на бензин в России продолжится, однако его темпы могут замедлиться по сравнению со скачками в сентябре-октябре. По его словам, средняя стоимость литра АИ-92 может составить 61–63 рубля, а АИ-95 — до 70 рублей за литр.

При этом 6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное топливо значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

Ранее стало известно, что в России могут запретить экспорт дизельного топлива.