Топливо продолжает дорожать на московских АЗС

Автомобильное топливо значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

«В частности, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 35 копеек, до 71,8 руб./литр», — сообщили в МТА.

30 сентября министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщило, что на некоторых АЗС региона наблюдаются перебои с одним или двумя видами топлива.

За день до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нехватки дизельного топлива и газа в регионе не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью.

