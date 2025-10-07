На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится

Финансист Трепольский: в ноябре литр АИ-92 подорожает до 61–63 рублей в среднем
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В ноябре 2025 года рост цен на бензин в России продолжится, однако его темпы могут замедлиться по сравнению со скачками в сентябре-октябре. Средняя стоимость литра АИ-92 может составить 61–63 рубля, а АИ-95 — до 70 рублей за литр, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам и бизнес–эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Но эта динамика будет неравномерной по стране. В регионах, удаленных от нефтеперерабатывающих заводов и испытывающих логистические трудности, цены традиционно будут выше и могут превысить указанные средние значения. Основной причиной продолжающегося роста цен является комплекс факторов, сложившийся к осени 2025 года. Во-первых, это высокие биржевые (оптовые) цены на топливо, которые напрямую влияют на конечную стоимость для потребителя. Оптовый рынок реагирует на дисбаланс спроса и предложения, усугубленный внеплановыми ремонтами на ряде нефтеперерабатывающих заводов и нарушениями в логистических цепочках», — отметил Трепольский.

По его словам, правительственные меры, включая временный запрет на экспорт бензина, призваны насытить внутренний рынок, но их эффект может быть отложенным и не сможет полностью компенсировать накопившиеся проблемы в краткосрочной перспективе.

Кроме того, на стоимость топлива продолжают оказывать давление макроэкономические факторы, подчеркнул финансист. Он пояснил, что повышенные с начала года акцизы уже заложены в структуру цены, а общая инфляция в стране увеличивает издержки производителей и АЗС, от технического обслуживания до зарплат персонала. Ослабление курса рубля также вносит свой вклад, увеличивая стоимость импортного оборудования и компонентов, необходимых для модернизации и ремонта нефтеперерабатывающих заводов, добавил Трепольский. Таким образом, даже при стабилизации оптовых цен, розничная стоимость вряд ли вернется к прежним уровням из-за накопившихся инфляционных издержек, заключил эксперт.

По данным MultiGo, средняя цена литра АИ-92 на заправках в России 6 октября составила 60,90 рубля, АИ-95 — 67,32 рубля.

Ранее россиянам рассказали, будут ли новые ограничения продаж бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами