Россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится

В ноябре 2025 года рост цен на бензин в России продолжится, однако его темпы могут замедлиться по сравнению со скачками в сентябре-октябре. Средняя стоимость литра АИ-92 может составить 61–63 рубля, а АИ-95 — до 70 рублей за литр, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам и бизнес–эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Но эта динамика будет неравномерной по стране. В регионах, удаленных от нефтеперерабатывающих заводов и испытывающих логистические трудности, цены традиционно будут выше и могут превысить указанные средние значения. Основной причиной продолжающегося роста цен является комплекс факторов, сложившийся к осени 2025 года. Во-первых, это высокие биржевые (оптовые) цены на топливо, которые напрямую влияют на конечную стоимость для потребителя. Оптовый рынок реагирует на дисбаланс спроса и предложения, усугубленный внеплановыми ремонтами на ряде нефтеперерабатывающих заводов и нарушениями в логистических цепочках», — отметил Трепольский.

По его словам, правительственные меры, включая временный запрет на экспорт бензина, призваны насытить внутренний рынок, но их эффект может быть отложенным и не сможет полностью компенсировать накопившиеся проблемы в краткосрочной перспективе.

Кроме того, на стоимость топлива продолжают оказывать давление макроэкономические факторы, подчеркнул финансист. Он пояснил, что повышенные с начала года акцизы уже заложены в структуру цены, а общая инфляция в стране увеличивает издержки производителей и АЗС, от технического обслуживания до зарплат персонала. Ослабление курса рубля также вносит свой вклад, увеличивая стоимость импортного оборудования и компонентов, необходимых для модернизации и ремонта нефтеперерабатывающих заводов, добавил Трепольский. Таким образом, даже при стабилизации оптовых цен, розничная стоимость вряд ли вернется к прежним уровням из-за накопившихся инфляционных издержек, заключил эксперт.

По данным MultiGo, средняя цена литра АИ-92 на заправках в России 6 октября составила 60,90 рубля, АИ-95 — 67,32 рубля.

