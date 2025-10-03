В России могут запретить экспорт дизельного топлива

В ближайшее время в России введут запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, чтобы избежать его дефицита и остановить повышение биржевых цен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго.

Известно, что ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца этого года. Однако из обращения Российского топливного союза (РТС) в адрес вице-премьера Александра Новака следует, что принятых мер оказалось недостаточно для стабилизации на рынке.

Напомним, в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объёмы отпуска бензина. Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупредила , что в ближайшее время стоимость бензина вырастет до «космических» показателей из-за того, что независимые АЗС столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъёмных закупочных цен.

Ранее в Крыму продажи топлива на АЗС ограничили до 20 литров.