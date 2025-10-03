На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут запретить экспорт дизельного топлива

«Известия»: правительство готовит запрет экспорта дизтоплива для снижения цен
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В ближайшее время в России введут запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, чтобы избежать его дефицита и остановить повышение биржевых цен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго.

Известно, что ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца этого года. Однако из обращения Российского топливного союза (РТС) в адрес вице-премьера Александра Новака следует, что принятых мер оказалось недостаточно для стабилизации на рынке.

Напомним, в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объёмы отпуска бензина. Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупредила , что в ближайшее время стоимость бензина вырастет до «космических» показателей из-за того, что независимые АЗС столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъёмных закупочных цен.

Ранее в Крыму продажи топлива на АЗС ограничили до 20 литров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами