В Сбере сообщили о переходе россиян в ПДС СберНПФ

Почти 730 тыс. жителей России подали заявки на перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) СберНПФ. Общая сумма заявлений составила 131,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сбера.

Уточняется, что с начала 2024 года такое решение приняли 394,8 тыс. россиян, они оформили перевод порядка 60,4 млрд рублей. Средства по данным заявлениям поступят на личные счета участников ПДС в марте 2026 года.

«С начала года клиенты СберНПФ направили в ПДС 81,1 млрд рублей собственных средств. На них начислен инвестиционный доход в размере 17,8%, а также получено государственное софинансирование на 32 млрд рублей», — отметил глава блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

В Сбере добавили, что по числу заявлений о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений лидируют Москва и Московская область (102 тыс.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (29 тыс.), а также Краснодарский край и Свердловская область (по 24 тыс.).

Также в банке уточнили, что перевод накопительной пенсии в ПДС дает возможность более гибко распоряжаться этими средствами: участники программы могут получить доступ к ним спустя 15 лет или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Кроме того, деньги можно снять досрочно — в случае тяжелой болезни, потери кормильца и других жизненных ситуаций. При этом перевод накопительной пенсии в ПДС не влияет на получение страховой, которая будет выплачиваться ежемесячно при достижении пенсионного возраста.

Все взносы и инвестиционный доход по ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.