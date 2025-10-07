На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере сообщили о переходе россиян в ПДС СберНПФ

Сбер: 730 тыс. россиян перевели накопительную пенсию в ПДС СберНПФ
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Почти 730 тыс. жителей России подали заявки на перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) СберНПФ. Общая сумма заявлений составила 131,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сбера.

Уточняется, что с начала 2024 года такое решение приняли 394,8 тыс. россиян, они оформили перевод порядка 60,4 млрд рублей. Средства по данным заявлениям поступят на личные счета участников ПДС в марте 2026 года.

«С начала года клиенты СберНПФ направили в ПДС 81,1 млрд рублей собственных средств. На них начислен инвестиционный доход в размере 17,8%, а также получено государственное софинансирование на 32 млрд рублей», — отметил глава блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

В Сбере добавили, что по числу заявлений о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений лидируют Москва и Московская область (102 тыс.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (29 тыс.), а также Краснодарский край и Свердловская область (по 24 тыс.).

Также в банке уточнили, что перевод накопительной пенсии в ПДС дает возможность более гибко распоряжаться этими средствами: участники программы могут получить доступ к ним спустя 15 лет или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Кроме того, деньги можно снять досрочно — в случае тяжелой болезни, потери кормильца и других жизненных ситуаций. При этом перевод накопительной пенсии в ПДС не влияет на получение страховой, которая будет выплачиваться ежемесячно при достижении пенсионного возраста.

Все взносы и инвестиционный доход по ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами