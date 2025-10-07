Инвестор электромобиля «Атом» Рубен Варданян вышел из проекта

Из проекта по созданию электромобиля «Атом» вышел один из главных инвесторов, российско-армянский бизнесмен Рубен Варданян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что изменения произошли в структуре собственников АО «Кама». Принадлежащие Варданяну четверть акции ООО «Восход» перешли самому обществу. По информации издания, пакет могут распределить между другими совладельцами, среди которых гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, или может быть продан другому инвестору.

К текущему моменту у Когогина 37,5% акций «Восхода», столько же у ООО «Спектр», владельцами которого являются Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина. При этом состав акционеров «Камы» не разглашается, известно только, что «Восходу» принадлежит более половины акций.

Старший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Роман Ляпунов рассказал, что в случае перехода доли участника самому обществу речь идет о добровольном выходе из компании, по итогам которого ему выплачивают действительную стоимость пакета.

Другие источники издания отметили, что компания может распорядиться долей в течение года, при этом передача акций ей в собственность говорит о том, что другие участники не хотят допустить к доле сторонние лица.

В конце сентября в Минске представили предсерийный российский электромобиль «Атом». По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов.

Ранее отечественный автомобиль «Атом» прошел сертификацию.