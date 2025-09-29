В Минске представили предсерийный автомобиль «Атом»

В Минске представили предсерийный российский электромобиль «Атом», сообщает пресс-служба бренда.

«С 29 сентября по 1 октября предсерийный образец Атома будет представлен на форуме «Иннопром.Беларусь». Это первая выставка за границей, на которой мы представляем наш Атом», — сообщает пресс-служба бренда «Атом».

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления 100 км.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская марка.