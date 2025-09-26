Отечественный автомобиль «Атом» прошел сертификацию

Отечественный электромобиль «Атом» прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщает РИА Новости.

Согласно ОТТС, электромобиль «Атом» будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское. Они получили обозначения «Кама-2185» и «Кама-21852» соответственно.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления 100 км.

